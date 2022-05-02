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Украина летом сможет получить доступ к терминалам сжиженного газа Литвы и Польши, - Макогон

Фото: Сергей Макогон, глава оператора ГТС Украины (facebook.com/mcfire76)
Автор: Владимир Костырин

Глава газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что наша страна летом сможет получить доступ к терминалам сжиженного газа Польши и Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу директора "Оператора ГТС Украины" в Facebook.

Макогон обратил внимание, что 1 мая заработал интерконнектор между Польшей и Литвой GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку.

Старт его работы он назвал значительным прорывом в вопросе энергетической безопасности всего региона, так как российскому газовому монополисту "Газпром" будет "гораздо труднее шантажировать эти страны газом".

"Уже в ближайшие дни в СПГ терминал в Клайпеде (портовый город в Литве, - Ред.) прибудет танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши. А после окончания интерконнектора Польша-Словакия летом этого года в СПГ терминалов в Польше и балтийских странах получает и Украина", - пишет Макогон.

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила РФ в попытках газового шантажа после того, как "Газпром" прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Напомним, ранее в марте глава "Оператора ГСТ Украины" Макогон заявил, что наша страна продолжает импорт газа из Европы в среднем по 9 млн кубометров в сутки.

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ЛитваПольшаСергей МакогонГаз