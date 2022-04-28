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Глава Еврокомиссии обвинила РФ в попытках газового шантажа: "Это неприемлемо"

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Четверг 28 апреля 2022 03:22
Глава Еврокомиссии обвинила РФ в попытках газового шантажа: "Это неприемлемо" Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила РФ в использовании газа в качестве инструмента для шантажа потребителей энергии в Европе после того, как "Газпром" прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Это неоправданно и неприемлемо", - заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика газа.

Также она заявила, что сейчас Комиссия работает над обеспечением альтернативных потоков и координирует ответные меры в масштабах всего Европейского Союза.

Напомним, ранее в среду российский энергетический монополист "Газпром" заявил, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран платить за газ в рублях.

Также мы писали, что Германия перестала считать Россию надежным партнером после решения "Газпрома" не поставлять газ Польше и Болгарии, нарушив таким образом заключенные контракты.

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