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Україна влітку зможе отримати доступ до терміналів скрапленого газу Литви і Польщі, - Макогон

Фото: Сергій Макогон, голова оператора ГТС України (facebook.com/mcfire76)
Автор: Володимир Костирін

Глава газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що наша країна влітку зможе отримати доступ до терміналів скрапленого газу Польщі та Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку директора "Оператора ГТС України" у Facebook.

Макогон звернув увагу, що 1 травня запрацював інтерконектор між Польщею та Литвою GIPL, який приєднав країни Балтії до європейського газового ринку.

Старт його роботи він назвав значним проривом в питанні енергетичної безпеки всього регіону, оскільки російському газовому монополісту "Газпром" буде "набагато важче шантажувати ці країни газом".

"Вже найближчими днями на СПГ термінал у Клайпеді (портове місто в Литві, - Ред.) прибуде танкер з вантажем скрапленого газу LNG для Польщі. А після закінчення інтерконектору Польща-Словаччина влітку цього року до СПГ терміналів у Польщі та балтійських країнах отримує й Україна", - пише Макогон.

Раніше повідомлялося, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн звинуватила РФ у спробах газового шантажу після того, як "Газпром" припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Нагадаємо, раніше в березні глава "Оператора ГСТ України" Макогон заявив, що наша країна продовжує імпорт газу з Європи в середньому по 9 млн кубометрів на добу.

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ЛитваПольшаСергій МакогонГаз