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Украина импортирует из Европы по 9 млн кубометров газа в сутки

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Украина, Понедельник 07 марта 2022 23:11
Украина импортирует из Европы по 9 млн кубометров газа в сутки Фото: ГТС Украины (Виталий Носач, РБК-Украина )
Автор: Юрий Дощатов

Украина продолжает импорт газа из Европы в среднем по по 9 млн кубометров в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Оператора ГСТ Украины Сергея Макогона в Facebook.

"В настоящее время ежедневно импортируется около 9 млн м3 газа", - сообщил глава ОГТСУ.

Основное направление импорта – Венгрия (49%), Словакия – 29%, Польша – 22%.

С начала года в Украину было импортировано около 500 млн кубометров газа.

За последние полгода объем гарантированных мощностей для импорта газа увеличился с 27 млн. до почти 54 млн. кубометров. В среднем Украина потребляет 100-120 млн куб м газа в сутки.

Цена газа в Европе в понедельник, 7 марта, выросла до 3000 долларов за тысячу кубометров. Газ дорожает, поскольку США и ЕС обсуждают возможности эмбарго на российские энергоносители.

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