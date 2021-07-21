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Украина в курсе ситуации по "Северному потоку-2". США хотят избежать худшего варианта

Автор: Милан Лелич

Украинская сторона в курсе переговоров США и Германии по газопроводу "Северный поток-2". Партнеры хотят не допустить наихудшего варианта для Киева.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

По его словам, украинская сторона знает, что происходит в коммуникациях между США и Германией по газопроводу.

"Я делал очень много звонков (в Украину, - ред.) из Вашингтона, а сейчас я здесь, чтобы пообщаться лично, и мы делаем все возможное, чтобы наши украинские друзья были обо всем проинформированы", - отметил Шолле.

Он также уточнил, что Вашингтон и Берлин усердно работают над тем, чтобы избежать наихудшего варианта.

"… (это, - ред.) когда труба будет закончена и заработает, а Украина не получит ничего. И мы с нашими немецкими друзьями, как и в тесном сотрудничестве с коллегами тут в Киеве, работаем над практическими, дальновидными шагами по поддержке энергетического будущего Украины", - добавил советник.

Напомним, ранее Шолле отрицал, что на Украину давят в вопросе "Северного потока-2".

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаСеверный поток-2