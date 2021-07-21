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Ситуация по "Северному потоку-2" полностью прояснится после визита Зеленского в США, - ОП

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Среда 21 июля 2021 14:49
Ситуация по "Северному потоку-2" полностью прояснится после визита Зеленского в США, - ОП Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Офисе президента прокомментировали информацию о том, что США якобы призвали Украину не критиковать строительство "Северного потока-2". Ситуация должна полностью проясниться во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Михаила Подоляка "Радио Свобода".

По его словам, продолжается работа для того, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2", в том виде, как "рассчитывают в руководстве России".

"Эта история в целом не только об Украине, но и о Польше, Литве, Словакии и Европе в целом. И не только о политике и дипломатии, но и о юриспруденции. И не только мы этим занимаемся – Россия вкладывается со своей стороны кулуарно в то, чтобы достичь своих целей", - прокомментировал Подоляк.

Он добавил, что ситуация еще в развитии, ведь "не могут двое за спинами всех ответить на все вопросы, которые касаются всех".

Как известно, издание Politico со ссылкой на источники опубликовало информацию, что США просят Украину не критиковать их соглашение с Германией по "Северному потоку-2".

В то же время, в Госдепе эту информацию опровергли, заявив, что "Украина имеет право голоса".

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