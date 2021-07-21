Україна в курсі ситуації щодо "Північного потоку-2". США хочуть уникнути найгіршого варіанту

За його словами, українська сторона знає, що відбувається в комунікаціях між США і Німеччиною щодо газопроводу.

"Я робив дуже багато дзвінків (в Україну, - ред.) з Вашингтона, а зараз я тут, щоб поспілкуватися особисто, і ми робимо все можливе, щоб наші українські друзі були про все проінформовані", - зазначив Шолле.

Він також уточнив, що Вашингтон і Берлін старанно працюють над тим, щоб уникнути найгіршого варіанту.

"...(це, - ред.) коли труба буде закінчена і запрацює, а Україна не отримає нічого. І ми з нашими німецькими друзями, як і в тісній співпраці з колегами тут в Києві, працюємо над практичними, далекоглядними кроками з підтримки енергетичного майбутнього України", - додав радник.