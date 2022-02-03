Украина может купить у Турции новую партию беспилотников, - Bloomberg

"Военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не предназначено для того, чтобы ориентироваться на Россию и не будет нарушено, чтобы угодить ей", - сказал Алтун.

Он отметил, что соглашения о сотрудничестве, которые Анкара подписывает с Киевом, никаким образом "не связаны с текущей кризисной ситуацией" и сейчас обе страны хотят увеличить объем торговли до 10 млрд долларов в год.

"Экспорт Турции в Украину почти удвоился за пять лет до 2,6 миллиарда долларов в прошлом году, тогда как импорт вырос до 4,4 миллиарда долларов с 2,8 миллиарда долларов за тот же период. Турецкие поставки в Украину в прошлом году осуществлялись пищевым текстилем и техникой, включая самолеты и наземную технику, а также сталь и железо", - отмечает издание.

Но, как отметили в администрации Эрдогана, в турецко-украинских отношениях "есть нечто большее, чем экспорт".

"Для Украины беспилотные летательные аппараты и турецкое партнерство имеют жизненно важное значение для защиты ее территории от РФ. Турция, с другой стороны, видит возможность совместного производства космических ракет и передачи похожими по технологии двигателей, что является ключевым местом для турецкой оборонной промышленности", - добавил Алтун.

Напомним, по данным Bloomberg, Турция продаст Украине еще более 20 беспилотных летательных аппаратов "Байрактар".

Добавим, в октябре ВСУ впервые применили беспилотник, который уничтожил пушку пророссийских боевиков.

После чего российский президент Путин пожаловался Эрдогану на применение "Байрактаров" на Донбассе.