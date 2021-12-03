Турция продаст Украине еще более 20 "Байрактаров", - Bloomberg

Турция продаст Украине больше "Байрактаров", чем это ожидалось. Их транспортируют в страну в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Во время общения журналистов издания со своими источниками в правительстве Турции и руководстве производителя оружия Baykar, выяснилось, что Украина получит по меньшей мере 24 беспилотных летательных аппаратов. Страна получила "значительно больше" "Байрактаров", чем сообщали официальные источники.

В то же время Турция подписала соглашение с Украиной по строительству космических ракет по технологии типа "Зенит-2", а это, со своей стороны, может помочь стране в разработке баллистических снарядов.