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Турция продаст Украине еще более 20 "Байрактаров", - Bloomberg

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 22:22
Турция продаст Украине еще более 20 "Байрактаров", - Bloomberg Фото: Турция предоставит Украине более 20 "Байрактаров" (use.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Турция продаст Украине больше "Байрактаров", чем это ожидалось. Их транспортируют в страну в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во время общения журналистов издания со своими источниками в правительстве Турции и руководстве производителя оружия Baykar, выяснилось, что Украина получит по меньшей мере 24 беспилотных летательных аппаратов. Страна получила "значительно больше" "Байрактаров", чем сообщали официальные источники.

В то же время Турция подписала соглашение с Украиной по строительству космических ракет по технологии типа "Зенит-2", а это, со своей стороны, может помочь стране в разработке баллистических снарядов.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин пожаловался лидеру Турции Эрдогану на применение "Байракторов" со стороны Украины.

Также РБК-Украина писало о том, как в октябре ВСУ впервые применили беспилотник. По словам министра обороны Алексея Резникова, это никоим образом не нарушает минские соглашения.

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