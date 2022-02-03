"Військова співпраця між Анкарою та Києвом не призначена для того, щоб орієнтуватися на Росію і не буде порушена, щоб догодити їй", - сказав Алтун.

Він зазначив, що угоди про співпрацю, які Анкара підписує з Києвом, ніяким чином "не пов'язані з поточною кризовою ситуацією" і наразі обидві країни хочуть збільшити обсяг торгівлі до 10 млрд доларів на рік.

"Експорт Туреччини в Україну майже подвоївся за п'ять років до 2,6 мільярда доларів минулого року, тоді як імпорт зріс до 4,4 мільярда доларів із 2,8 мільярда доларів за той же період.Турецькі постачання в Україну минулого року здійснювалися харчовим текстилем та технікою, включаючи літаки та наземну техніку, а також сталь та залізо", - зазначає видання.

Але, як зазначили в адміністрації Ердогана, у турецько-українських відносинах "є щось більше, ніж експорт".

"Для України безпілотні літальні апарати та турецьке партнерство мають життєво важливе значення для захисту її території від РФ. Туреччина, з іншого боку, бачить можливість спільного виробництва космічних ракет та передачі схожими за технологією двигунів, що є ключовим місцем для турецької оборонної промисловості", - додав Алтун.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Туреччина продасть Україні ще понад 20 безпілотних літальних апаратів "Байрактар".

Додамо, в жовтні ЗСУ вперше застосували безпілотник, який знищив гармату проросійських бойовиків.

Після чого російський президент Путін поскаржився Ердогану на застосування "Байрактарів" на Донбасі.