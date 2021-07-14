Украина может купить британский ледокол: комитет Рады одобрил решение

По его словам, решение было принято с небольшим перевесом голосов.

"Этот корабль - полноценный научный институт, на борту которого одновременно может находиться до 50 специалистов. На самом деле это настоящий ледокол, который способен преодолеть лед до 4 метров. Его приобретение улучшит логистическое обеспечение нашей антарктической станции "Академик Вернадский", - отметил Гончаренко.

Он также отметил, что стоимость судна составляет 5 млн долларов.

Отметим, на сегодня в Украине в эксплуатации находится только один ледокол - это судно "Капитан Белоусов", которое принадлежит Мариупольскому порту. Оно было построено в 1953 году.