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В Украине возобновят исследование Мирового океана: Кабмин принял решение

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Украина, Среда 07 июля 2021 17:44
В Украине возобновят исследование Мирового океана: Кабмин принял решение Фото: Кабмин принял решение для восстановления Украиной исследований Мирового океана (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Украина возобновит исследование Мирового океана. Кабинет министров принял соответствующее распоряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Кабмин выделил средства на приобретение научно-исследовательского судна - ледокола для украинских антарктических экспедиций.

"Изучение и освоение ресурсов Мирового океана является одним из главных трендов развития науки и технологий в современном глобализированном мире... Последние два десятилетия наши возможности были ограничены отсутствием в Украине научно-исследовательских судов, пригодных для работы в океане, в частности ледового класса", - заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Указано, что ледокол позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе - работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

В Кабмине обращают внимание, что наличие собственного судна также поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский". Сейчас добраться до нее можно только морским путем и только в короткий период антарктического лета, когда океан вокруг не скован льдом. Для доставки годовых и сезонных экспедиций, грузов Украина пока вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда.

Решение правительства должен утвердить комитет Верховной рады по вопросам бюджета, после чего следующим шагом является приобретение судна.

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Кабинет Министров Украины океан
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