Україна може купити британський криголам: комітет Ради схвалив рішення

За його словами, рішення було прийнято з невеликою перевагою голосів.

"Цей корабель - повноцінний науковий інститут, на борту якого одночасно може перебувати до 50 фахівців. Насправді це справжній криголам, який здатний подолати лід до 4 метрів. Його придбання поліпшить логістичне забезпечення нашої антарктичної станції "Академік Вернадський", - зазначив Гончаренко.

Він також зазначив, що вартість судна становить 5 млн доларів.

Зазначимо, на сьогодні в Україні в експлуатації знаходиться тільки один криголам - це судно "Капітан Білоусов", яке належить Маріупольському порту. Його було побудовано в 1953 році.