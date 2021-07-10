Украина с Крымом, "радужная история" и топ Роналду: главные рекорды и скандалы Евро

До окончания Евро-2020 остался лишь один матч. Завтра, 11 июля, в 22:00 по Киеву Англия в финале сыграет с Италией.

Уникальность Евро-2020

Данный чемпионат Европы изначально был уникальным - впервые в истории УЕФА решило провести Евро не в одной или двух соседних, а сразу в 11 странах. Такое решение было приурочено к 60-летнему юбилею чемпионатов Европы.

Правда, в 2020 году провести Евро не вышло из-за пандемии. Турнир перенесли на год. И это также впервые, когда ЧЕ перенесли по чрезвычайным обстоятельствам.

Хотя по итогам турнира можно говорить, что среди 11 стран-хозяев Евро, есть один самый большой хозяин. В английском Лондоне с учетом финала пройдет сразу восемь матчей турнира, что является рекордным количеством среди городов-хозяев. При этом сборная Англии дома уже провела пять из шести матчей, а в воскресенье сыграет на "Уэмбли" и финал.

Рекорды турнира

За время проведения нынешнего ЧЕ были обновлены сразу семь рекордов Евро. Три из них принадлежат португальцу Криштиану Роналду. Так португалец обновил свой рекорд по количеству сыгранных матчей на ЧЕ (25). Также он стал единственным игроком игравшим сразу на пяти Евро (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) и вышел в лидеры бомбардиров в истории турниров - 14 голов (5 на этом Евро). У француза Мишеля Платини, который теперь является вторым бомбардиров турниров, лишь 9 голов.

Фото: Криштиану Роналду установил сразу три рекорда Евро (uefa.com)

Кроме этого поляк Кацпер Козловски, выйдя на замену в матче с Испанией (1:1), стал самым молодым игроком, участвовавшим в финальной стадии чемпионатов Европы. На момент выхода на поле ему было лишь 17 лет и 246 дней.

Еще на Евро-2020 дважды обновляли самые длинные победные серии с учетом квалификации и финальной стадии. Сперва Бельгия довела этот показатель до 14 матчей (с 21 марта 2019 по 27 июня 2021). Но бельгийцев переплюнула Италия, одержав победу в полуфинале, которая стала 15-й в целом в цикле (с 23 марта 2019 по 6 июля 2021). Примечательно, что именно итальянцы выбили Бельгию в четвертьфинале Евро.

Также победа Испании над Словакией 5:0 стала одной из самых крупных в истории турниров. Побед с большей разницей на Евро еще не было. А вот с подобной разницей случалось неоднократно:

Нидерланды - Югославия 6:1 (25.06.2000, 1/4 финала)

Дания - Югославия 5:0 (16.06.1984, групповой этап)

Франция - Бельгия 5:0 (16.06.1984, групповой этап)

Швеция - Болгария 5:0 (14.06.2004, групповой этап)

Поучаствовала в рекордном для Евро матче и сборная Украины. Правда, со знаком минус. Именно украинцам Англия забила трижды в одном матче головой. До этого ни одной команде в истории не удавалось со второго этажа в одной игре.

Топ скандалы

Крым и Украина

Один из главных скандалов перед Евро был связан с Украиной. А точнее с ее формой - с контуром Крыма и надписями "Слава Украине! Героям слава!". Россия начала настоящую истерию по этому поводу и как только не пыталась убрать Крым с "желто-синей" формы. И хотя российский "Газпром" является одним из спонсоров Евро и УЕФА, но смогли лишь убрать надпись "Героям слава", которая располагалась с тыльной стороны футболки.

Фото: третий комплект формы сборной Украины (facebook.com/andriy.pavelko)

Балканская история

Во время группового этапа самый сильный скандал случился в матче соперников сборной Украины по группе - Австрии и Северной Македонии. Австриец Марко Арнаутович во время празднования гола в ворота македонцев оскорбил игрока соперников Эзджана Алиоски. По информации СМИ, австриец в ходе словесной перепалки сказал македонцу "Я **ал твою албанскую мать", указывая на албанское происхождение футболиста македонской сборной. Сам Марко по происхождению является сербом. После игры Арнаутович извинился, но УЕФА таки отстранило его на один матч.

УЕФА против радуги

Еще одну реакцию боссов УЕФА вызвало решение капитана немецкой сборной Мануэля Нойера, который выводил свою команду на матчи против Франции (0:1) и Португалии (4:2) с капитанской повязкой в радужных цветах. Среди футбольных клубов активно продвигалась акция в поддержку ЛГБТ. Однако в УЕФА расценили такой жест как политический и даже начали проверку, которая могла вылиться в штраф для немецкой футбольной федерации. Правда спустя день проверка была прекращена. В пресс-службе Бундестим заявили, что "повязка была оценена как командный символ разнообразия и благого дела". Хотя инициативу немцев перед матчем Германии и Венгрии в Мюнхене подсветить "Альянц арену" в радужные цвета все же запретили.

Фото: Мануэль Нойер (справа) провел два матча с радужной капитанской повязкой, в том числе и против Португалии (uefa.com)

Скандал в полуфинале

Последний и самый громкий скандал произошел в полуфинале Англия-Дания, где рефери назначил неоднозначный пенальти на 104-й минуте в пользу англичан. Рахим Стерлинг прорвался в штрафную и упал, найдя небольшой контакт с ногой игрока сборной Дании Йоахимом Меле. В итоге рефери указал на "точку", которая привела к победному голу в исполнении Харри Кейна и выходу Англии в финал. Мнение экспертов разделилось. Одни говорят, что пенальти был, другие - что за такое ставить "точку" чуть ли не преступление. Подлил масло в огонь и судья Данни Маккели, который в такой ответственный момент не пошел самостоятельно пересмотреть VAR.

Однако куда больше непонимания вызвал эпизод, который предшествовал назначению пенальти. Во время прохода Стерлинга буквально в нескольких метрах от него на поле находился второй мяч. В таких ситуациях обычно судьи игру останавливают, однако здесь этого не произошло. И будь датчанин Меле немного расторопнее, точно игру бы остановил самостоятельно - всего-то нужно было переключиться на второй мяч. Но, и игрок Дании, и судьи момент проигнорировали, а сейчас это является лишним поводом для обсуждения.

Однако УЕФА таки начало расследование, связанное с этим матчем. Но не из-за самого решения о пенальти, а из-за того, что в момент пробития "точки" в лицо киперу Дании Каспера Шмейхеля светили лазерной указкой.

Но для Дании это уже вряд ли чем-то поможет. А ведь эта сборная стала настоящей любимицей среди болельщиков на этом Евро. Драматизма в истории с Данией добавила история с ее лидером Кристаном Эриксеном, у которого в первом матче против Финляндии (0:1) остановилось сердце. Его реанимировали прямо на поле. Сейчас с Эриксеном вроде как все в порядке. Ему установили подкожный дефибриллятор сердца. Однако сможет ли он продолжить играть в футбол - пока вопрос.