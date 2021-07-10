Україна з Кримом, "райдужна історія" і топ Роналду: головні рекорди і скандали Євро

До закінчення Євро - 2020 залишився лише один матч. Завтра, 11 липня, о 22:00 за Києвом Англія у фіналі зіграє з Італією.

Унікальність Євро-2020

Даний Чемпіонат Європи спочатку був унікальним - вперше в історії УЄФА вирішило провести євро не в одній або двох сусідніх, а відразу в 11 країнах. Таке рішення було приурочене до 60-річного ювілею чемпіонатів Європи.

Правда, в 2020 році провести євро не вийшло через пандемію. Турнір перенесли на рік. І це також вперше, коли ЧЄ перенесли з надзвичайних обставин.

Хоча за підсумками турніру можна говорити, що серед 11 країн-господарів Євро, є один найбільший господар. В англійському Лондоні з урахуванням фіналу пройде відразу вісім матчів турніру, що є рекордною кількістю серед міст-господарів. При цьому збірна Англії вдома вже провела п'ять з шести матчів, а в неділю зіграє на "Уемблі" і фінал.

Рекорди турніру

За час проведення нинішнього ЧЄ були оновлені відразу сім рекордів Євро. Три з них належать португальцю Кріштіану Роналду. Так португалець оновив свій рекорд за кількістю зіграних матчів на ЧЄ (25). Також він став єдиним гравцем грав відразу на п'яти Євро (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) і вийшов у лідери бомбардирів в історії турнірів-14 голів (5 на цьому Євро). У француза Мішеля Платіні, який тепер є другим бомбардирів турнірів, лише 9 голів.

Фото: Кріштіану Роналду встановив відразу три рекорди Євро (uefa.com)

Крім цього поляк Кацпер Козловські, вийшовши на заміну в матчі з Іспанією (1:1), став наймолодшим гравцем, який брав участь у фінальній стадії чемпіонатів Європи. На момент виходу на поле йому було лише 17 років і 246 днів.

Ще на Євро - 2020 двічі оновлювали найдовші переможні серії з урахуванням кваліфікації та фінальної стадії. Спершу Бельгія довела цей показник до 14 матчів (з 21 березня 2019 по 27 червня 2021). Але бельгійців переплюнула Італія, здобувши перемогу в півфіналі, яка стала 15-ю в цілому в циклі (з 23 березня 2019 по 6 липня 2021). Примітно, що саме італійці вибили Бельгію в чвертьфіналі Євро.

Також перемога Іспанії над Словаччиною 5: 0 стала однією з найбільших в історії турнірів. Перемог з більшою різницею на Євро ще не було. А ось з подібною різницею траплялося неодноразово:

Нідерланди-Югославія 6:1 (25.06.2000, 1/4 фіналу)

Данія-Югославія 5:0 (16.06.1984, Груповий етап)

Франція-Бельгія 5:0 (16.06.1984, Груповий етап)

Швеція-Болгарія 5:0 (14.06.2004, Груповий етап)

Взяла участь у рекордному для євро матчі і збірна України. Правда, зі знаком мінус. Саме українцям Англія забила тричі в одному матчі головою. До цього жодній команді в історії не вдавалося з другого поверху в одній грі.

Топ скандали

Крим і Україна

Один з головних скандалів перед Євро був пов'язаний з Україною. А точніше з її формою - з контуром Криму і написами "Слава Україні! Героям слава!". Росія почала справжню істерію з цього приводу і як тільки не намагалася прибрати Крим з "жовто-синьої" форми. І хоча російський "Газпром" є одним із спонсорів євро і УЄФА, але змогли лише прибрати напис" Героям слава", яка розташовувалася з тильного боку футболки.

Фото: третій комплект форми збірної України (facebook.com/andriy.pavelko)

Балканська історія

Під час групового етапу найсильніший скандал трапився в матчі суперників збірної України по групі - Австрії та Північної Македонії. Австрієць Марко Арнаутович під час святкування голу у ворота македонців образив гравця суперників Эзджана Алиоски. За інформацією ЗМІ, австрієць в ході словесної перепалки сказав македонцеві "я **албанську матір", вказуючи на Албанське Походження футболіста македонської збірної. Сам Марко за походженням є сербом. Після гри Арнаутович вибачився, але УЄФА таки відсторонило його на один матч.

УЄФА проти веселки

Ще одну реакцію босів УЄФА викликало рішення капітана німецької збірної Мануеля Нойєра, який виводив свою команду на матчі проти Франції (0:1) і Португалії (4:2) з капітанською пов'язкою в райдужних кольорах. Серед футбольних клубів активно просувалася акція на підтримку ЛГБТ. Однак в УЄФА розцінили такий жест як політичний і навіть почали перевірку, яка могла вилитися в штраф для німецької футбольної федерації. Правда через день перевірка була припинена. У прес-службі Бундестім заявили, що "пов'язка була оцінена як командний символ різноманітності і доброї справи". Хоча ініціативу німців перед матчем Німеччини та Угорщини в Мюнхені підсвітити "Альянц арену" в райдужні кольори все ж заборонили.

Фото: Мануель Нойер (заправа) провів два матчі з райдужної капітанською пов'язкою, в тому числі і проти Португалії (uefa.com)

Скандал у півфіналі

Останній і найгучніший скандал стався в півфіналі Англія-Данія, де рефері призначив неоднозначний пенальті на 104-й хвилині на користь англійців. Рахім Стерлінг прорвався в штрафну і впав, знайшовши невеликий контакт з ногою гравця збірної Данії Йоахімом Меле. У підсумку рефері вказав на" точку", яка привела до переможного голу у виконанні Харрі Кейна і виходу Англії у фінал. Думка експертів розділилася. Одні кажуть, що пенальті був, інші - що за таке ставити "крапку" мало не злочин. Підлив масло у вогонь і суддя данні Маккелі, який в такий відповідальний момент не пішов самостійно переглянути VAR.

Однак куди більше нерозуміння викликав епізод, який передував призначенню пенальті. Під час проходу Стерлінга буквально в декількох метрах від нього на полі знаходився другий м'яч. У таких ситуаціях зазвичай судді гру зупиняють, проте тут цього не сталося. І будь датчанин Меле трохи спритніше, точно гру б зупинив самостійно - всього-то потрібно було переключитися на другий м'яч. Але, і гравець Данії, і судді момент проігнорували, а зараз це є зайвим приводом для обговорення.

Однак УЄФА таки почало розслідування, пов'язане з цим матчем. Але не через саме рішення про пенальті, а через те, що в момент пробиття "точки" в обличчя кіперу Данії Каспера Шмейхеля світили лазерною указкою.

Але для Данії це вже навряд чи чимось допоможе. Але ж ця збірна стала справжньою улюбленицею серед уболівальників на цьому Євро. Драматизму в історії з Данією додала історія з її лідером Крістаном Еріксеном, у якого в першому матчі проти Фінляндії (0:1) зупинилося серце. Його реанімували прямо на полі. Зараз з Еріксеном ніби як все в порядку. Йому встановили підшкірний дефібрилятор серця. Однак чи зможе він продовжити грати у футбол - поки питання.