Полузащитника Дании Эриксена выписали из больницы. Ему поставили кардиовертер в сердце
Полузащитник сборной Дании и миланского "Интера" уже сегодня выписан из больницы, спустя шесть дней после сердечного приступа в матче с Финляндией. Ему установили кардиовертер-дифибриллятор в сердце.
Об этом сообщает Датский футбольный союз.
Сегодня футболист был выписан из больницы в Копенгагене, после чего посетил сборную Дании. Дальше же Кристиан отправится домой и будет находиться вместе с семьей. Об игре на чемпионате Европы-2020 речь не идет.
Кардиовертер-дефибриллятор предназначен для устранения опасных для жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
Известно, что с подобным прибором сейчас играет защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд, который пропустил часть сезона-2019/20 из-за проблем с сердцем, а затем возобновил карьеру в "Аяксе".
Напомним, во время матча Кристиан Эриксен упал возле боковой линии на поле и потерял сознание. К нему быстро подбежали врачи, которые определили необходимость реанимации через дифибриляцию сердца. Футболисту делали непрямой массаж сердца. Через определенное время Кристиана уносили с поля и как выяснилось позже, уже тогда он был в сознании.