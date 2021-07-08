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Светили лазером в Шмайхеля: УЕФА расследует поведение английских фанов на матче с Данией

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Лондон, Четверг 08 июля 2021 14:50
Светили лазером в Шмайхеля: УЕФА расследует поведение английских фанов на матче с Данией Фото: Каспер Шмайхель (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

УЕФА расследует поведение английских болельщиков на полуфинальном матче Евро-2020 против Дании. Они, возможно, нарушили ряд правил.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что английские болельщики светили лазером во вратаря сборной Дании Каспера Шмайхеля перед ударом Харри Кейна с пенальти в экстра-тайме.

Также будет рассмотрено поведение болельщиков Англии во время исполнения гимна Дании, когда по всему стадиону происходило освистывание соперника и гимна.

Кроме этого, на матче болельщики использовали пиротехнику, что запрещено правилами УЕФА. По всем трем пунктам возможен штраф. Ситуаци рассмотрит дисциплинарный комитет.

Напомним, в среду сборная Англии победила Данию в дополнительное время 2:1. Победный гол забил Харри Кейн после сомнительного пенальти. Все реакции на скандал с пенальти читайте на РБК-Украина.

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