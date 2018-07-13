Украина из-за Керченского моста потеряла полмиллиарда гривен в этом году, - Омелян

Больше всего вреда от ограничения мостом проходимости судов

В этом году из-за Керченского моста Украина уже потеряла минимум полмиллиарда гривен. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "Радио Свобода".

"По самым скромным подсчетам, в этом году мы потеряли уже полмиллиарда гривен. Это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска, но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самих судовладельцев, бизнеса. Я думаю, что это на миллиарды, и, возможно, даже не гривен", - считает министр.

Он добавил, что наибольший вред сейчас от того, что мост ограничивает проходимость судов.

Это, по словам Омеляна, снижает экономическую привлекательность Мариупольского и Бердянского портов, кроме того, есть угроза закрытия прохода по Керченскому проливу, как это было во время строительства моста.

Напомним, Омелян также заявил, что с конца апреля 2018 года Россия задержала почти 100 украинских судов в Азовском море.