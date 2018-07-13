Україна через Керченський міст втратила півмільярда гривень цього року, - Омелян

Найбільше шкоди завдає те, що міст обмежує прохідність суден

Цього року через Керченський міст Україна вже втратила щонайменше півмільярда гривень. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "Радіо Свобода".

"За найскромнішими підрахунками, цього року ми втратили вже півмільярда гривень. Це прямі втрати через зниження параметрів суден для перевалки в портах Маріуполя і Бердянська, але цих втрат, безумовно, набагато більше, якщо порахувати соціально-економічний ефект, втрати самих судновласників, бізнесу. Я думаю, що це на мільярди, і, можливо, навіть не гривень", - вважає міністр.

Він додав, що найбільше шкоди зараз завдає те, що міст обмежує прохідність суден.

Це, зі слів Омеляна, знижує економічну привабливість Маріупольського і Бердянського портів, крім того, є загроза закриття проходу Керченською протокою, як це було під час будівництва мосту.

Нагадаємо, Омелян також заявив, що з кінця квітня 2018 року Росія затримала майже 100 українських суден в Азовському морі.