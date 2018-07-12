Омелян рассказал, сколько украинских судов РФ задержала в Азовском море

С апреля РФ задержала почти 100 украинских судов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что с конца апреля 2018 года Россия задержала почти 100 украинских судов в Азовском море. Об этом заявил Владимир Омелян в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что Россия намерена разрушить экономику двух морских портов Бердянска и Мариуполя.

"На самом деле у нас есть почти 100 задержаний уже с конца апреля этого года. Мы видим, что это намеренная политика Российской Федерации, которая направлена на то, чтобы заблокировать заход в Азовское море", – сказал Емельян.

Вместе с этим, Омелян считает, что Украине необходимо внедрять соответствующие санкции.

"Я надеюсь, что ситуация в Азовском море, пересечение Керченского пролива и Керченский мост будут предметом рассмотрения по меньшей мере СНБО, и мы должны выступить с единой позицией относительно зеркальных действий в отношении Российской Федерации", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с семьями украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", которых задержали российские пограничники. Родные сообщили, что на моряков правоохранители России оказывали психологическое давление.