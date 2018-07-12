Омелян рассказал, сколько украинских судов РФ задержала в Азовском море

Новости Происшествия 12.07.2018 - 02:21
Фото: Владимир Омельян (РБК-Украина)
Фото: Владимир Омельян (РБК-Украина)

С апреля РФ задержала почти 100 украинских судов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что с конца апреля 2018 года Россия задержала почти 100 украинских судов в Азовском море. Об этом заявил Владимир Омелян в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что Россия намерена разрушить экономику двух морских портов Бердянска и Мариуполя.

"На самом деле у нас есть почти 100 задержаний уже с конца апреля этого года. Мы видим, что это намеренная политика Российской Федерации, которая направлена на то, чтобы заблокировать заход в Азовское море", – сказал Емельян.

Вместе с этим, Омелян считает, что Украине необходимо внедрять соответствующие санкции.

"Я надеюсь, что ситуация в Азовском море, пересечение Керченского пролива и Керченский мост будут предметом рассмотрения по меньшей мере СНБО, и мы должны выступить с единой позицией относительно зеркальных действий в отношении Российской Федерации", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с семьями украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", которых задержали российские пограничники. Родные сообщили, что на моряков правоохранители России оказывали психологическое давление.

Украина 25 июля ожидает ответа РФ на предложение обменять 36 россиян, - Геращенко В России суд начнет рассмотрение дела украинца Гриба по существу 17 июля
Теги:  Российская Федерация,  судно,  Азовское море,  Владимир Омелян  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС