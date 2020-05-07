ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов в Украине

Новости » Экономика     07.05.2020 - 22:34
Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов в Украине
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Катар может начать инвестировать в украинскую инфраструктуру

Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Сообщается, что такие договоренности были достигнуты после телефонного разговора между главами МИД Украины и Катара Дмитрием Кулебой и Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассима Аль Тани.

"Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине. Речь идет, прежде всего, об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и др", - говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что украинский сельскохозяйственный экспорт способен обеспечить потребности Катара в агропродукции.

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. В ходе разговора шейх предложил предоставить гуманитарную помощь Украине в виде медицинских средств.

Также стороны обсудили возможность инвестиций в Украину со стороны Катара. Так, Зеленский сообщил, что стоимость приоритетных проектов Украины составляет более 16 млрд долларов.

Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Украина и Корея обсудили инвестиции несмотря на влияние пандемии на экономику
Новости Украины инвестиции в УкраинуДмитрий КулебаКатар
News
On Top