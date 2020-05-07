Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов в Украине

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Катар может начать инвестировать в украинскую инфраструктуру

Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Сообщается, что такие договоренности были достигнуты после телефонного разговора между главами МИД Украины и Катара Дмитрием Кулебой и Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассима Аль Тани.

"Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине. Речь идет, прежде всего, об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и др", - говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что украинский сельскохозяйственный экспорт способен обеспечить потребности Катара в агропродукции.

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. В ходе разговора шейх предложил предоставить гуманитарную помощь Украине в виде медицинских средств.

Также стороны обсудили возможность инвестиций в Украину со стороны Катара. Так, Зеленский сообщил, что стоимость приоритетных проектов Украины составляет более 16 млрд долларов.