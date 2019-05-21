Украина расширила условия Соглашения о свободной торговле с Грузией

Иллюстративное фото (из открытых источников)

В соглашения включены положения Региональной конвенции Пан-Евро-Мед

Украина и Грузия внесли общие изменения в Соглашения об свободной торговле между странами. Соответствующий протокол подписали 21 мая первый вице-премьер-министр Степан Кубив и Министр экономики Грузии Натела Турнава, передает связь РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Отмечается, что изменения позволят сторонам Соглашения использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле. Кроме того, теперь в рамках документа разрешается применять положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморские преференциальные правила происхождения (Пан-Евро-Мед).

Как отметил Кубов, это означает, что украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Грузии, перерабатывать их в Украине и экспортировать, например, в Германии. При этом экспорт продукции будет производиться по нулевой или льготной ставкой пошлины.

"Пан-Евро-Мед - один из инструментов для изменения акцентов международной торговли по экспорту преимущественно сырья на экспорт более высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью, которая формируется в Украине", - уточнил Кубив.

Изменения в Соглашения, которая действует с 1996 года, вступят в силу после ратификации парламентами обеих стран.

Напомним, с 1 января 2019 года, Украина начала использовать положения региональной конвенции Пан-Евро-Мед.