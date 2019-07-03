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Україна і Канада розширять зону вільної торгівлі

Новини » Економіка    03.07.2019 - 00:49
Україна і Канада розширять зону вільної торгівлі
Фото: зустріч Зеленського та Трюдо (president.gov.ua)

Угода розшириться на сферу послуг і інвестицій

Україна і Канада будуть працювати над розширенням дії двосторонньої Угоди про вільну торгівлі на сферу послуг і інвестицій. Про це сказав Володимир Зеленський за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає РБК-Україна з посиланням на пресс-службу президента.

Він також зазначив, що разом з командою працює над тим, щоб умови ведення бізнесу в Україні були комфортними.

"Важливе місце в наших відносинах займає торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво. Наші сторони будуть працювати над розширенням дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю... Найближчим часом почнуться переговори, щоб викласти ці домовленості на папері. Це означатиме, що українські айтішники і підприємці з різних галузей отримають можливість краще співпрацювати з Канадою, не виїжджаючи з України. Це означає більше робочих місць", - сказав Зеленський.

Він також подякував за інвестиції канадські компанії Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilion.

"Вчора українська компанія разом з канадською "Верміліон Енерджі" виграли право на нафтогазові ділянки", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, в травні 2019 Україна і Грузія внесли загальні зміни в Угоди про вільну торгівлю між країнами.

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