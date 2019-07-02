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Украина и Канада договорились о поставках оружия, - Зеленский

Новости » Политика    02.07.2019 - 23:21
Украина и Канада договорились о поставках оружия, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (president.gov.ua)

До 2022 года в Украине будет действовать канадская военно-тренировочная миссия

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Торонто заявил о достижении соглашения об усилении военного сотрудничества с Канадой. Об этом передает РБК-Украина.

Во время брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо украинский президент отметил, что сторонами было принято принципиальное решение о возможности поставок оборонного оружия и новейшей военной техники.

"Мы заинтересованы в усилении сотрудничества с Канадой в военной сфере. Это касается, в частности, военно-тренировочной миссии Unifer, которая будет действовать в Украине до 2022 года. Это важный вклад в укрепление нашей обороноспособности", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, в рамках миссии Unifer украинские военные получают опыт у канадских коллег начиная с 2015 года. На сегодня обучение прошли более 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Напомним, на прошлой неделе сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрил проект военного бюджета, который предусматривает выделение Украине военной помощи на 300 млн долларов

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