Украина и Канада обсудили ужесточение санкций против России в случае новой агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо угрозу со стороны России. Главы государств выступили за усиление санкционного давления на Москву в случае новой агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
В ходе беседы Зеленский рассказал Трюдо о ситуации на границе Украины с Россией. Лидеры пришли к единому мнению о российской угрозе, связанной с риском дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.
Главы государств отметили важность скоординированной реакции в поддержку Украины со стороны международного сообщества на фоне угрозы российской агрессии.
"В связи с этим стороны согласились с необходимостью выработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию в случае эскалации агрессии против нашего государства", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне Зеленский провел первые переговоры с лидерами Польши и Литвы в рамках "Люблинского треугольника", по итогам которых лидеры призвали ввести новые санкции против России.
Отметим, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но пока неизвестно, принял ли он уже решение.