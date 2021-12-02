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Україна і Канада обговорили посилення санкцій проти Росії у разі нової агресії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо загрозу з боку Росії. Глави держав виступили за посилення санкційного тиску на Москву в разі нової агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

В ході бесіди Зеленський розповів Трюдо про ситуацію на кордоні України з Росією. Лідери дійшли єдиної думки про російську загрозу, пов'язану з ризиком дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Глави держав відзначили важливість скоординованої реакції на підтримку України з боку міжнародної спільноти на тлі загрози російській агресії.

"У зв'язку з цим сторони погодилися з необхідністю вироблення механізмів посилення економічного, політичного і санкційного тиску на Росію в разі ескалації агресії проти нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів перші переговори з лідерами Польщі та Литви в рамках "Люблінського трикутника", за підсумками яких лідери закликали ввести нові санкції проти Росії.

Зазначимо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до вторгнення в Україну, але поки невідомо, чи прийняв він вже рішення.

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Володимир ЗеленськийКанадаРосійська Федерація