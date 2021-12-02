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Люблинский треугольник. Президенты провели первые переговоры и призвали к санкциям против РФ

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 19:06
Люблинский треугольник. Президенты провели первые переговоры и призвали к санкциям против РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры с лидерами Польши и Литвы в рамках "Люблинского треугольника". По итогам беседы главы государств сделали совместное заявление, в котором, в частности, призвали ввести новые санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что лидеры Украины, Польши и Литвы призвали международное сообщество усилить санкции против России из-за ее продолжающейся агрессии против Украины. Главы государств также потребовали от Кремля отвести российские войска от украинских границ и с временно оккупированных территорий.

В заявлении президенты подтвердили приверженность укреплению энергетической безопасности Европы и выразили обеспокоенность проектом "Северный поток – 2". Лидеры договорились о совместных действиях в противостоянии попыткам России монополизировать европейский газовый рынок и использовать энергетику в качестве геополитического оружия.

Президенты также заявили о взаимной поддержке на фоне миграционного кризиса на границах ЕС, искусственно созданном белорусским режимом. "Они также отметили, что эта гибридная атака представляет собой прямую угрозу безопасности всей Европы", - говорится в сообщении.

Лидеры трех стран подтвердили готовность к сотрудничеству по ряду вопросов, включая безопасность, оборону, экономику и энергетику. Эти темы планируется обсуждать и в рамках формата "Люблинского треугольника".

Напомним, формат "Люблинский треугольник" был создан в июле 2020 года. В него вошли Украина, Польша и Литва.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "Люблинский треугольник" альтернативой "русскому миру".

О том, почему Украина создает альянсы с ближайшими соседями - в материале РБК-Украина.

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