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Коллективное преследование: что грозит Ирану за катастрофу МАУ

Новости » Политика     18.05.2020 - 08:40
Коллективное преследование: что грозит Ирану за катастрофу МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

Страны призывают Иран к скорейшей расшифровке самописцев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что есть группа пострадавших государств в результате атаки на украинский самолет в Иране. Если быстро договориться с Ираном не получится, то ему грозит колективное преследование.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

В группу пострадавших стран входят Канада, Великобритания, Швеция, Афганистан, Украина.

"Мы между собой тоже общаемся. Соответственно, если быстро договориться с Ираном у всех нас не получится, то мы пойдем долгим, но проверенным и эффективным путем коллективного преследования Ирана везде, где возможно, за то преступление, которое было совершено", - заявил Кулеба.

Также министр рассказал, что Ирану предлагают цивилизованно договориться. И первым шагом должно быть наискорейшее завершение технического расследования, включая обеспечение расшифровки самописцев.

"Мы проработали модель, как это можно осуществить, я предложил иранцам, они взяли время "на подумать". Потом они сказали, что хотели бы также обсудить вопросы юридической ответственности и компенсаций. Наш разговор сейчас находится на этом этапе", - заявил он.

Напомним, в МИД не исключают обращения в Международный суд ООН в деле об атаке на самолет МАУ в Иране.

Также в украинском министерстве заявили, что Украина будет настаивать на установлении виновных в катастрофе самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.

Автор: Сергей Щербина

Теги Новости Украины Иранавиакатастрофа
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