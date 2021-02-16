Украина и Канада намерены расширить Соглашение о свободной торговле
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Канады Марком Гарно. В ходе беседы министры договорились в ближайшее время начать переговоры по расширению действия положений Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой в сфере услуг и инвестиций.
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили активизацию взаимодействия Украины и Канады в политической, безопасности, оборонной, торговой, инвестиционной и миграционной сферах.
Кроме того, Кулеба поблагодарил Гарно за работу канадской тренировочной миссии UNIFIER в Украине.
"Канада не на словах, а в действительности помогает укреплять сектор безопасности и обороны Украины. Канадские инструкторы миссии UNIFIER делятся важным опытом и практиками для трансформации наших вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО. Это пример сотрудничества близких партнеров", - заявил он.
Также министры приветствовали начало деятельности украинской-канадской рабочей группы по вопросам мобильности для усиления человеческих связей. Кулеба предложил провести в марте первое заседание группы. Также он подтвердил заинтересованность Украины в заключении двустороннего соглашения о молодежных обменах.
Кроме того, глава МИД Украины пригласил Канаду принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится уже в этом году. При этом Кулеба рассказал Гарно о приоритетах деятельности платформы как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма.
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили противодействие пандемии и вакцинацию населения.
Кроме этого, министры заявили о важности координации дальнейших действий и формирования общих позиций в рамках подготовки к следующему этапу переговоров с Ираном относительно катастрофы рейса PS752 и достижения справедливости для жертв трагедии и их родственников.
Напомним, ранее канадское издание CBC News заявило, что у следствия есть запись с голосом министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который якобы обсуждал возможность того, катастрофа МАУ была преднамеренным актом.
Иран уже опроверг версию умышленной атаки на украинский самолет МАУ.