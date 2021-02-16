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Україна та Канада мають намір розширити Угоду про вільну торгівлю

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 19:17
Україна та Канада мають намір розширити Угоду про вільну торгівлю Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Канади Марком Гарно. В ході розмови міністри домовилися найближчим часом почати переговори по розширенню дії положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою у сфері послуг і інвестицій.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили активізацію взаємодії України і Канади в політичній, безпековій, оборонній, торговельної, інвестиційної та міграційній сферах.

Крім того, Кулеба Гарно подякував за роботу канадської тренувальної місії UNIFIER в Україні.

"Канада не на словах, а насправді допомагає зміцнювати сектор безпеки і оборони України. Канадські інструктори місії UNIFIER діляться важливим досвідом і практиками для трансформації наших збройних сил відповідно до стандартів НАТО. Це приклад співпраці близьких партнерів", - заявив він.

Також міністри привітали започаткування діяльності українсько-канадської робочої групи з питань мобільності для посилення людських зв'язків. Кулеба запропонував провести в березні перше засідання групи. Також він підтвердив зацікавленість України в укладанні двосторонньої угоди про молодіжних обмінах.

Крім того, глава МЗС України запросив Канади взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться вже в цьому році. При цьому Кулеба розповів Гарно про пріоритети діяльності платформи як майданчика для консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму.

Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили протидія пандемії і вакцинацію населення.

Крім цього, міністри заявили про важливість координації подальших дій і формування спільних позицій в рамках підготовки до наступного етапу переговорів з Іраном щодо катастрофи рейсу PS752 і досягнення справедливості для жертв трагедії і їх родичів.

Нагадаємо, раніше канадське видання CBC News заявив, що у слідства є запис з голосом міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, який нібито обговорював можливість того, катастрофа МАУ була навмисним актом.

Іран вже спростував версію навмисної атаки на український літак МАУ.

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