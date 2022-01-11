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Украина и Канада будут вместе добиваться выплат родным погибших в катастрофе самолета МАУ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились вместе добиваться справедливых компенсаций от Ирана за сбитый в январе 2020 года самолет МАУ. Лидеры также обсудили возможность продолжения операции UNIFIER.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации на Донбассе", - написал Зеленский.

По его словам, в ходе беседы произошел обмен мнениями о международных усилиях для деэскалации на востоке Украины. Кроме того, обсуждалась возможность продолжения миссии UNIFIER.

"Договорились вместе добиваться справедливой компенсации родным жертв катастрофы PS752", - добавил глава государства.

Напомним, власти Ирана заявили представителям Канады, Швеции, Украины и Великобритании, что отказываются от переговоров о крушении самолета МАУ.

Отметим, позднее Тегеран заявил, что готов обсуждать выплаты компенсаций, но только с каждой страной отдельно.

Миссия UNIFIER - это военная тренировочная миссия Вооруженных сил Канады (CAF). Началась в 2015 году по просьбе правительства Украины. Направлена на поддержку украинских силовых структур.

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Владимир ЗеленскийКанада