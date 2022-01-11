Украина и Канада будут вместе добиваться выплат родным погибших в катастрофе самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились вместе добиваться справедливых компенсаций от Ирана за сбитый в январе 2020 года самолет МАУ. Лидеры также обсудили возможность продолжения операции UNIFIER.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации на Донбассе", - написал Зеленский.
По его словам, в ходе беседы произошел обмен мнениями о международных усилиях для деэскалации на востоке Украины. Кроме того, обсуждалась возможность продолжения миссии UNIFIER.
"Договорились вместе добиваться справедливой компенсации родным жертв катастрофы PS752", - добавил глава государства.
Напомним, власти Ирана заявили представителям Канады, Швеции, Украины и Великобритании, что отказываются от переговоров о крушении самолета МАУ.
Отметим, позднее Тегеран заявил, что готов обсуждать выплаты компенсаций, но только с каждой страной отдельно.
Миссия UNIFIER - это военная тренировочная миссия Вооруженных сил Канады (CAF). Началась в 2015 году по просьбе правительства Украины. Направлена на поддержку украинских силовых структур.