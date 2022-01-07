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Иран заявил о готовности к переговорам по катастрофе МАУ. Но только двусторонним

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Тегеран, Пятница 07 января 2022 21:32
Иран заявил о готовности к переговорам по катастрофе МАУ. Но только двусторонним Фото: Тегеран заявил, что готов говорить о катастрофе МАУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пострадавшие от катастрофы самолета МАУ страны накануне годовщины трагедии обвинили Иран в отказе от переговоров с Международной группой. Тегеран заявил что готов говорить, но с каждой страной отдельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана.

В международную группу по координации и помощи жертвам катастрофы МАУ входят Канада, Швеция, Украина и Британия.

"Иран подтверждает свою готовность провести двусторонние переговоры с любой из соответствующих стран по поводу действий, которые были приняты на основе добросовестности, уважения к суверенитету стран и их внутреннего законодательства, международных обязательств правительств и в соответствии с повесткой дня, согласованной обеими сторонами", - заявили в Тегеране.

В то же время иранская сторона обвинила "некоторые конкретные страны" в попытке использовать катастрофу МАУ в политических целях.

Как известно, 8 января 2020 года, иранские военные сбили украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном. Как утверждает Иран, ракетный удар произошел из-за сбоя в работе средств противовоздушной обороны и ошибки оператора. Жертвами этой трагедии стали 176 человек, в том числе 9 членов украинского экипажа.

Напомним, в Офисе генпрокурора Украины обвиняли Иран в сокрытии информации.

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