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Україна і Канада будуть разом домагатися виплат рідним загиблих у катастрофі літака МАУ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо домовилися разом домагатися справедливих компенсацій від Ірану за збитий в січні 2020 року літак МАУ. Лідери також обговорили можливість продовження операції UNIFIER.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Поговорив телефоном з Джастіном Трюдо. Поінформував про ситуацію на Донбасі", - написав Зеленський.

За його словами, в ході бесіди відбувся обмін думками про міжнародні зусилля для деескалації на сході України. Крім того, обговорювалася можливість продовження місії UNIFIER.

"Домовилися разом домагатися справедливої компенсації рідним жертв катастрофи PS752", - додав глава держави.

Нагадаємо, влада Ірану заявила представникам Канади, Швеції, України та Великобританії, що відмовляються від переговорів про катастрофу літака МАУ.

Відзначимо, пізніше Тегеран заявив, що готовий обговорювати виплати компенсацій, але тільки з кожною країною окремо.

Місія UNIFIER-це військова тренувальна місія Збройних сил Канади (CAF). Розпочалася у 2015 році на прохання уряду України. Спрямована на підтримку українських силових структур.

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Володимир ЗеленськийКанада