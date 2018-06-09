Украина изучит опыт принятия избирательных кодексов Грузии и Молдовы, - Парубий

Парубий инициирует создание рабочей группы

Председатель Верховной рады Андрей Парубий инициирует создание рабочей группы для изучения опыта по изменению избирательного законодательства парламентами Грузии и Молдовы. Об этом спикер Рады заявил во время межпарламентской конференции "Украина-Грузия-Молдова" в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть разные направления реформирования. Например, для меня, как для председателя парламента, является важной концепция избирательного кодекса", - сообщил Парубий, отвечая на вопрос о первоочередных шагах для адаптации законодательства к европейскому.

Он отметил, что каждая из стран межпарламентской ассамблеи "Украина, Грузия, Молдова" выбирает свой путь для реформирования избирательного законодательства.

"Фактически каждая из стран пошла своим путем в этом. Так, Грузия пошла по пути открытых списков. Этот опыт очень важен. Я думаю, что будет рабочая группа. Организую встречу с депутатами парламентов Грузии и Молдовы, чтобы изучили этот опыт", - добавил он.

Парубий также напомнил, что вопрос избирательного кодекса будет стоять на повестке дня Верховной рады в начале осени 2018 года.

Напомним, в Киеве председатели парламента Грузии, парламента Молдовы и Верховной рады Украины подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи.