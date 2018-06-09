Україна вивчить досвід прийняття виборчих кодексів Грузії та Молдови, - Парубій

Парубій ініціює створення робочої групи

Голова Верховної ради Андрій Парубій ініціює створення робочої групи для вивчення досвіду щодо зміни виборчого законодавства парламентами Грузії і Молдови. Про це спікер заявив під час міжпарламентської конференції "Україна-Грузія-Молдова" в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є різні напрямки реформування. Наприклад, для мене, як для голови парламенту, є важливою концепція виборчого кодексу", - повідомив Парубій, відповідаючи на питання про першочергові кроки для адаптації законодавства до європейського.

Він зазначив, що кожна з країн міжпарламентської асамблеї "Україна, Грузія, Молдова" вибирає свій шлях для реформування виборчого законодавства.

"Фактично кожна з країн пішла своїм шляхом у цьому. Так, Грузія пішла по шляху відкритих списків. Цей досвід дуже важливий. Я думаю, що буде робоча група. Організую зустріч з депутатами парламентів Грузії та Молдови, щоб вивчили цей досвід", - додав він.

Парубій також нагадав, що питання виборчого кодексу буде стояти на порядку денному Верховної ради на початку осені 2018 року.

Нагадаємо, в Києві голови парламенту Грузії, парламенту Молдови та Верховної ради України підписали заяву про створення Міжпарламентської асамблеї.