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Украина, Грузия и Молдова подписали заявление о Межпарламентской ассамблее

НовостиПолитика    09.06.2018 - 12:01
Фото: подписание заявления (iportal.rada.gov.ua)
Фото: подписание заявления (iportal.rada.gov.ua)

Ассамблея является консультативным институтом для обсуждения вопросов трехстороннего интереса

В Киеве председатели парламента Грузии, парламента Молдовы и Верховной рады Украины подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи. Об этом говорится на сайте Рады.

Сообщается, что Ассамблея является консультативным межпарламентским институтом для обсуждения вопросов трехстороннего интереса.

Состав, мандат и принципы работы Ассамблеи определяются его уставом, который будет принят на учредительной сессии Ассамблеи, которая состоится в Тбилиси (Грузия).

Отметим, что подписи под документом поставили председатель парламента Грузии Иракли Кобахидзе, председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Напомним, также Парубий в ходе выступления на межпарламентской конференции "Грузия-Молдова-Украина" подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

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Теги публикации: Андрей Парубий, Грузия, Молдова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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