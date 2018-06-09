Украина, Грузия и Молдова подписали заявление о Межпарламентской ассамблее

Ассамблея является консультативным институтом для обсуждения вопросов трехстороннего интереса

В Киеве председатели парламента Грузии, парламента Молдовы и Верховной рады Украины подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи. Об этом говорится на сайте Рады.

Сообщается, что Ассамблея является консультативным межпарламентским институтом для обсуждения вопросов трехстороннего интереса.

Состав, мандат и принципы работы Ассамблеи определяются его уставом, который будет принят на учредительной сессии Ассамблеи, которая состоится в Тбилиси (Грузия).

Отметим, что подписи под документом поставили председатель парламента Грузии Иракли Кобахидзе, председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Напомним, также Парубий в ходе выступления на межпарламентской конференции "Грузия-Молдова-Украина" подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.