Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря, - Тука

В то же время Тука не видит чисто военного пути решения проблемы блокады Азовского моря

Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря в ответ на действия Российской Федерации. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

В частности, Тука отметил, что силовое разблокирование Азовского моря изучается. В то же время он подчеркнул, что не готов обнародовать такой сценарий.

"Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его (Азовское море, - ред.) потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях", - сказал Тука.

Он также добавил, что не видит чисто военного пути решения данной проблемы.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военно-политическое руководство Российской Федерации рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко отметил, что рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на РФ для снятия российской блокады в Азовском море.