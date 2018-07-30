Силы ООС повышают готовность к отражению нападения с Азовского побережья

#ООС #операція_ОС В Об'єднаних силах приділяється значна увага обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Дії сухопутного угруповання будуть підтримані всіма силами і засобами необхідними для запобігання вторгнення з моря. За наказом Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва всі підрозділи, які задіяні до оборони морського узбережжя здійснюють постійні тренування з метою підвищення готовності до відбиття нападу. Минулого тижня протягом двох днів поблизу Маріуполя свою підготовку підвищували авіаційні навідники армійської авіації, які наводили на морські цілі бойові та транспортно-бойові вертольоти, а саме Мі-24 та Мі-8. Проведений захід показав – авіаційні навідники готові до бойового наведення авіації на морські цілі і у взаємодії з екіпажами вертольотів забезпечать влучну стрільбу по противнику. Разом переможемо! Слава Україні!