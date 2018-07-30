Силы ООС повышают готовность к отражению нападения с Азовского побережья
Ранее вблизи Мариуполя свою подготовку повышали авиационные наводчики армейской авиации
Подразделения Объединенных сил, задействованные к обороне морского побережья, осуществляют постоянные тренировки с целью повышения готовности к отражению нападения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Сообщается, что по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева все подразделения, задействованные к обороне морского побережья, осуществляют постоянные тренировки с целью повышения готовности к отражению нападения.
Отметим, что в Объединенных силах уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Действия сухопутной группировки будут поддержаны всеми силами и средствами необходимыми для предотвращения вторжения с моря.
На прошлой неделе в течение двух дней вблизи Мариуполя свою подготовку повышали авиационные наводчики армейской авиации, наводили на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты, а именно Ми-24 и Ми-8.
Тренування армійської авіації
#ООС #операція_ОС В Об'єднаних силах приділяється значна увага обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Дії сухопутного угруповання будуть підтримані всіма силами і засобами необхідними для запобігання вторгнення з моря. За наказом Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва всі підрозділи, які задіяні до оборони морського узбережжя здійснюють постійні тренування з метою підвищення готовності до відбиття нападу. Минулого тижня протягом двох днів поблизу Маріуполя свою підготовку підвищували авіаційні навідники армійської авіації, які наводили на морські цілі бойові та транспортно-бойові вертольоти, а саме Мі-24 та Мі-8. Проведений захід показав – авіаційні навідники готові до бойового наведення авіації на морські цілі і у взаємодії з екіпажами вертольотів забезпечать влучну стрільбу по противнику. Разом переможемо! Слава Україні!Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 30 липня 2018 р.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия использует договор о сотрудничестве в бассейне Азовского моря как средство давления на Украину. Азовское море согласно договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2004 года, является нормой внутреннего пользования. То есть, согласно этого договора и Украина, и Россия могут свободно использовать бассейн Азовского моря.