Россия рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм для дальнейшей экспансии, - СНБО

По словам Турчинова, РФ пытается начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья

Военно-политическое руководство Российской Федерации (РФ) рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), говорится на сайте оборонного ведомства.

По словам Турчинова, наращивание военного присутствия РФ сочетается с "грубым нарушением международного морского права в Азовском море".

"Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины", - отметил Турчинов.

Фото: визит Александра Турчинова в зону проведения ООС

Также отмечается, что секретарь СНБО обсудил с командованием Военно-Морских Сил ВСУ вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС.

По словам Турчинова, для адекватного противодействия российской экспансии необходимо усиление военно-морского присутствия Украины в регионе путем "перебазирование части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, развертывание дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на российские провокации в Азовском регионе"

"Украинские военные достойно выполняют поставленные перед ними задачи, надежно защищая юг Украины, и способны адекватно противодействовать военным провокациям РФ", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения Объединенных сил, задействованные в обороне морского побережья, осуществляют постоянные тренировки с целью повышения готовности к отражению нападения.

Отмечалось, что в Объединенных силах значительное внимание уделяется обороне Азовского побережья относительно недопущении высадки вражеского морского десанта. Отмечалось, что действия сухопутной группировки будут поддержаны всеми силами и средствами необходимыми для предотвращения вторжения с моря.

Также ранее сообщалось, что Россия использует договор о сотрудничестве в бассейне Азовского моря как средство давления на Украину. Азовское море согласно договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2004 года, является нормой внутреннего пользования. То есть, согласно этому договору и Украина, и Россия могут свободно использовать бассейн Азовского моря.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Российская Федерация начала задерживать иностранные суда, которые идут в украинские порты через Керченский пролив.