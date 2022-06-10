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Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки

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Киев, Пятница 10 июня 2022 09:48
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки Фото: представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий (crimea suspilne media)
Автор: Валерия Полищук

Украина уже почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы в войне с Россией. ВСУ использует от 5 до 6 тысяч артиллерийских снарядов в день.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Украина проигрывает России на фронтах и теперь почти полностью зависит от западного оружия, чтобы сдержать Россию.

"Сейчас это артиллерийская война. Теперь будущее будет решаться на передовой, а мы проигрываем в артиллерии. Все теперь зависит от того, что даст нам Запад. У Украины есть одна артиллерийская установка против 10-15 российских. Наши западные партнеры дали нам около 10% от того, что у них есть", - заявил он.

По словам Скибицкого, украинские военные теперь используют снаряды 155 калибра по натовскому стандарту.

"Европа также поставляет снаряды меньшего калибра, но по мере того, как они заканчиваются, их количество становится все меньше", - добавил он.

Напомним, ранее глава Минобороны Алексей Резников заявлял, что первоначальный запрос ВСУ по артиллерии уже выполнен на 90%.

Ранее Резников рассказывал, какая артиллерия от партнеров уже успешно работает на фронте.

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