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Выполнили запрос на 90%. Резников рассказал об обеспечении армии артиллерией

Новина українською →
Киев, Четверг 09 июня 2022 11:51
Выполнили запрос на 90%. Резников рассказал об обеспечении армии артиллерией Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны продолжает поставлять артиллерию для украинской армии. Первоначальный запрос ВСУ уже выполнен на 90%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в Facebook.

"Хочу подчеркнуть, что, например, по артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило начальный запрос от Вооруженных Сил на 90%", - отметил он.

По его словам, Минобороны сможет полностью закрыть потребности украинских бойцов уже в течение 1-2 недель. Однако Резников подчеркнул, что из-за изменения ситуации на фронте увеличиваются и потребности защитников.

"Генштаб реагирует на изменение оперативной обстановки - Минобороны меняет задачи своей команде в соответствии с запросами ГШ. Уже имеем четкий план поставок артиллерии до конца июля", - сказал министр.

Резников отметил, что сейчас около 1,5 тысячи украинских военных проходят или начнут в ближайшее время учения, чтобы овладеть новейшим оружием.

"Я провел много дискуссий с иностранными коллегами, чтобы запустить заблаговременную подготовку команд для различных типов оружия, по которым еще нет политических решений. Обучение по некоторым позициям началось еще в марте", - пояснил глава Минобороны.

Напомним, ранее Алексей Резников рассказал, какая артиллерия от партнеров уже успешно работает на фронте.

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