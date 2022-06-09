Выполнили запрос на 90%. Резников рассказал об обеспечении армии артиллерией

Министерство обороны продолжает поставлять артиллерию для украинской армии. Первоначальный запрос ВСУ уже выполнен на 90%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в Facebook .

"Хочу подчеркнуть, что, например, по артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило начальный запрос от Вооруженных Сил на 90%", - отметил он.

По его словам, Минобороны сможет полностью закрыть потребности украинских бойцов уже в течение 1-2 недель. Однако Резников подчеркнул, что из-за изменения ситуации на фронте увеличиваются и потребности защитников.

"Генштаб реагирует на изменение оперативной обстановки - Минобороны меняет задачи своей команде в соответствии с запросами ГШ. Уже имеем четкий план поставок артиллерии до конца июля", - сказал министр.

Резников отметил, что сейчас около 1,5 тысячи украинских военных проходят или начнут в ближайшее время учения, чтобы овладеть новейшим оружием.

"Я провел много дискуссий с иностранными коллегами, чтобы запустить заблаговременную подготовку команд для различных типов оружия, по которым еще нет политических решений. Обучение по некоторым позициям началось еще в марте", - пояснил глава Минобороны.