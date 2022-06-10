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Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 09:48
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки Фото: представник ГУР МО України Вадим Скібіцький (crimea suspilne media)
Автор: Валерія Поліщук

Україна вже майже витратила всі артилерійські боєприпаси у війні з Росією. ЗСУ використовує від 5 до 6 тисяч артилерійських снарядів на день.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляти РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, Україна програє Росії на фронтах і тепер майже повністю залежить від західної зброї, щоб стримати Росію.

"Зараз це артилерійська війна. Тепер майбутнє буде вирішуватися на передовій, а ми програємо в артилерії. Все тепер залежить від того, що дасть нам Захід. В України є одна артилерійська установка проти 10-15 російських. Наші західні партнери дали нам близько 10% від того, що у них є", - заявив він.

За словами Скибицького, українські військові тепер використовують снаряди 155 калібру за натовським стандартом.

"Європа також поставляє снаряди меншого калібру, але в міру того, як вони закінчуються, їх кількість стає все менше", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Олексій Резніков заявляв, що початковий запит ЗСУ з артилерії вже виконаний на 90%.

Раніше Резніков розповідав, яка артилерія від партнерів вже успішно працює на фронті.

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