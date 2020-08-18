Украина и Израиль призвали хасидов воздержаться от паломничества в Умань

Правительства Украины и Израиля призвали паломников отказаться от посещения Умани в этом году на время празднования Рош ха-Шана. При этом для тех, кто все-таки решит посетить город, напомнили, что карантин распространяется на все публичные мероприятия.

Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте Кабмина.

"Руководствуясь рекомендациями и предостережениями Министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань через угрожающую эпидемическую ситуацию", - говорится в заявлении.

Правительства Украины и Израиля выразили надежду, что отметить праздник без каких-либо ограничений получится в следующем году.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правительство поддержало запрет паломникам-хасидам посещать Украину в этом году.

До этого мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов выставить блокпосты, чтобы не пустить хасидов в город.

Отметим, приезд хасидов ожидался в сентябре. Большинство из них прибывает из Израиля, который сегодня находится "красном списке" по уровню распространения коронавируса. Приезжие из Израиля должны проходить двухнедельную изоляцию или сдать ПЦР-тест.