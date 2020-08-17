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Мэр Умани пригрозил выставить блокпосты и не пустить хасидов

Умань, Понедельник 17 августа 2020 12:55
Мэр Умани пригрозил выставить блокпосты и не пустить хасидов
Фото: мэр Умани Александр Цебрий (facebook  com  Tsebriy Oleksandr)  
Автор: РБК-Украина

Мэр против массового паломничества хасидов на фоне ситуации с COVID-19

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.

Об он заявил в видеообращении в Facebook.

По его словам, ему поступило приглашение на заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которая 11 августа разрешила присутствие в Умани от 5 до 10 тысяч паломников-хасидов. На сегодняшнем заседании комиссия подтвердила решение и заявила, что оно не подлежит корректировке.

"Поэтому я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять ТЭБ и ЧС города Умани. Я хочу услышать ваше отношение к этому", - обратился Цебрий к жителям города.

Он также добавил, что сегодня в Киеве попробует добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассказать о сложившейся ситуации.

Нас не чують!

Нас не чують!

Опубліковано Олександр Цебрій Понеділок, 17 серпня 2020 р.

Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал не допустить приезда хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана; по его словам, это может нести угрозу для всей Украины.

До этого сообщалось, что хасидам могут запретить въезд в Украину в случае нарушения карантина.

Приезд паломников ожидается в сентябре. Отметим, большинство из них прибывает из Израиля, который на сегодня находится в так называемом "красном списке". Приезжие из Израиля должны проходить двухнедельную изоляцию или сдать ПЦР-тест.

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