Правительство поддержало запрет хасидам посещать Умань в этом году

Фото: хасид (УНИАН)

Приезд паломников ожидался в сентябре

Кабинет министров поддержал запрет паломникам-хасидам посещать Украину в этом году. Их приезд в Умань ожидался в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, эту инициативу поддержало правительство и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения. Эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Отметим, мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом

Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал не допустить приезда хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана; по его словам, это может нести угрозу для всей Украины.

До этого сообщалось, что хасидам могут запретить въезд в Украину в случае нарушения карантина.

Приезд хасидов ожидался в сентябре. Большинство из них прибывает из Израиля, который сегодня находится "красном списке" по уровню распространения коронавируса. Приезжие из Израиля должны проходить двухнедельную изоляцию или сдать ПЦР-тест.