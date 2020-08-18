Україна та Ізраїль закликали хасидів утриматися від паломництва до Умані

Уряди України та Ізраїлю закликали паломників відмовитися від відвідування Умані в цьому році на час святкування Рош ха-Шана. При цьому для тих, хто все-таки вирішить відвідати місто, нагадали, що карантин поширюється на всі публічні заходи.

Про це йдеться в спільній заяві країн, опублікованому на сайті Кабміну.

"Керуючись рекомендаціями і застереженнями Міністерств охорони здоров'я України та Ізраїлю, закликаємо всіх паломників, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош ха-Шана в Україні, утриматися від відвідування міста Умань через загрозливу епідемічну ситуацію", - йдеться в заяві.

Уряду України та Ізраїлю висловили надію, що відзначити свято без будь-яких обмежень вийде в наступному році.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що уряд підтримав заборону паломникам-хасидам відвідувати Україну в цьому році.

До цього мер Умані Олександр Цебрий заявив, що готовий виставити блокпости, щоб не пустити хасидів в місто.

Зазначимо, приїзд хасидів очікувалося у вересні. Більшість з них прибуває з Ізраїлю, який сьогодні знаходиться "червоному списку" за рівнем поширення коронавіруса. Приїжджі з Ізраїлю повинні проходити двотижневу ізоляцію або здати ПЛР-тест.