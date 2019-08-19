Украина и Израиль подписали ряд двусторонних соглашений

Фото: встреча Зеленского с Нетаньяху (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, подписана межправительственная Программа сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоялось подписание ряда двусторонних соглашений между Украиной и Израилем. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

В частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля о сотрудничестве в области сельского хозяйства, соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Израиля о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях Израиля.

"Послы двух государств подписали Программу сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль на 2019-2022 годы", - говорится в сообщении.

Кроме того, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Израильским патентным ведомством Министерства юстиции Израиля.

Напомним, Украина и Израиль договорились расширить зону свободной торговли на сферу услуг.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский просит Израиль признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Добавим также, Украина и Израиль договорились решить проблему с отказами в пропуске граждан двух стран на границе.