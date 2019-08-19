ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Израиль подписали ряд двусторонних соглашений

Новости » Политика    19.08.2019 - 14:41
Украина и Израиль подписали ряд двусторонних соглашений
Фото: встреча Зеленского с Нетаньяху (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, подписана межправительственная Программа сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоялось подписание ряда двусторонних соглашений между Украиной и Израилем. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

В частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля о сотрудничестве в области сельского хозяйства, соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Израиля о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях Израиля.

"Послы двух государств подписали Программу сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль на 2019-2022 годы", - говорится в сообщении.

Кроме того, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Израильским патентным ведомством Министерства юстиции Израиля.

Напомним, Украина и Израиль договорились расширить зону свободной торговли на сферу услуг.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский просит Израиль признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Добавим также, Украина и Израиль договорились решить проблему с отказами в пропуске граждан двух стран на границе.

Зеленский просит Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа Украина и Израиль расширят свободную торговлю на сферу услуг
Новости Украины Владимир ЗеленскийНетаньяхусоглашениеИзраиль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь