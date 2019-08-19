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Україна і Ізраїль підписали ряд двосторонніх угод

Новини » Політика    19.08.2019 - 14:41
Україна і Ізраїль підписали ряд двосторонніх угод
Фото: зустріч Зеленського з Нетаньяху (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, підписано міжурядову Програму співробітництва в галузях освіти, культури, молоді та спорту

У присутності президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху відбулося підписання ряд двосторонніх угод між Україною та Ізраїлем. Про це повідомляє прес-служба українського президента.

Зокрема, було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій Ізраїлю щодо співпраці в галузі сільського господарства, угоду між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Ізраїлю про сприяння вивченню мови іврит у закладах освіти України та вивченню української мови у закладах освіти Ізраїлю.

"Посли двох держав підписали Програму співробітництва в галузях освіти, культури, молоді та спорту між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль на 2019-2022 роки", - сказано у повідомленні.

Крім того, було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Ізраїльським патентним відомством Міністерства юстиції Ізраїлю.

Нагадаємо, Україна та Ізраїль домовилися розширити зону вільної торгівлі на сферу послуг.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський просить Ізраїль визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Додамо також, Україна і Ізраїль домовилися вирішити проблему з відмовами у пропуску громадян двох країн на кордоні.

Зеленський просить Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу Україна та Ізраїль розширять вільну торгівлю на сферу послуг
Новини України Володимир ЗеленськийНетаньяхуугодаІзраїль
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