Украина и Италия договорились продлить признание водительских прав. Соглашение перестало действовать 1 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook
"Украина и Италия вскоре продлят Соглашение о признании и обмене удостоверений водителя", - говорится в сообщении.
По словам главы МВД Арсена Авакова, уже завершены все необходимые процедуры для продления Соглашения о взаимном признании и обмене национального водительского удостоверения.
"Это позволит тысячам наших соотечественников не пересдавать экзамен по вождение в Италии", - заявил он.
Напомним, с 1 июня 2021 года в Италии перестали признавать украинские водительские права, поскольку между странами утратило силу соответствующее соглашение. Соглашение было подписано в 2015 году.
Ранее сообщалось, что признание украинских водительских прав в Италии продлят в июне.
Добавим, недавно украинцы получили возможность обменять водительские права в Британии без сдачи экзаменов.