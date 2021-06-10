Україна та Італія домовилися продовжити визнання водійських прав. Угода перестала діяти 1 червня.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України у Facebook
"Україна та Італія незабаром продовжать угоду про визнання та обмін посвідчень водія", - йдеться в повідомленні.
За словами глави МВС Арсена Авакова, вже завершені всі необхідні процедури для продовження угоди про взаємне визнання та обмін національного водійського посвідчення.
"Це дозволить тисячам наших співвітчизників не перездавати іспит з водіння в Італії", - заявив він.
Нагадаємо, з 1 червня 2021 року в Італії перестали визнавати українські водійські права, оскільки між країнами втратила чинність відповідна угода. Угода була підписана в 2015 році.
Раніше повідомлялося, що визнання українських водійських прав в Італії продовжать у червні.
Додамо, нещодавно українці отримали можливість обміняти водійські права в Британії без складання іспитів.