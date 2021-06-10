Україна та Італія домовилися продовжити визнання водійських прав

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України у Facebook

"Це дозволить тисячам наших співвітчизників не перездавати іспит з водіння в Італії", - заявив він.

За словами глави МВС Арсена Авакова, вже завершені всі необхідні процедури для продовження угоди про взаємне визнання та обмін національного водійського посвідчення.

"Україна та Італія незабаром продовжать угоду про визнання та обмін посвідчень водія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 червня 2021 року в Італії перестали визнавати українські водійські права, оскільки між країнами втратила чинність відповідна угода. Угода була підписана в 2015 році.

Раніше повідомлялося, що визнання українських водійських прав в Італії продовжать у червні.

Додамо, нещодавно українці отримали можливість обміняти водійські права в Британії без складання іспитів.